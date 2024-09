Olga Tañón critica a Nicky Jam y Anuel AA al apoyar a Donald Trump

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre. Ante ello, los candidatos Kamala Harris, por el partido Demócrata, y Donald Trump, por el Republicano, están en una fuerte campaña.

Cómo es habitual, algunos famosos muestran abiertamente su preferencia hacia alguno de los contendientes. Así, Anuel AA y Nicky Jam asistieron a eventos de este último para apoyarlo.

Ante ello, Olga Tañón no dudó en reprobar a sus colegas por dicho aval al también empresario. “Me encanta ver como los artistas latinos apoyan a un candidato anti latino y racista”, mencionó en una historia en su cuenta de Instagram, que fue rescatada por en la cuenta de Instagram del programa estadounidense Despierta América.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar. “Olga, tú apoya a quien te dé tu gana y deja a los demás que hagan lo que les dé ¡¡¡su gana!!! Vive y deja vivir, por eso es un país libre para yo hacer y votar por quien me dé la gana y tú también con la diferencia que a mí me vale sombrilla a quien apoyes tú; ah, pero a ti si te preocupa a quien ¡apoyo yo!”, advirtió un internauta.

Noticia al Día/Información de People en Español