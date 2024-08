Colombia registra cinco atentados a oleoductos en frontera con Venezuela

Una jornada violenta se vivió en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde se reportaron cinco atentados contra dos oleoductos y un ataque con granada y disparos contra un comando de la Policía.

Cenit, empresa de transporte de hidrocarburos y filial de la estatal Ecopetrol, publicó en su página web que activó un plan de emergencia tras producirse tres ataques contra los oleoductos Caño Limón–Coveñas (OCLC), uno de los más dinamitados en la historia del país suramericano, y dos contra el Bicentenario (OBC).

"Cenit y Ecopetrol rechazan estas acciones ilícitas y hacen un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medioambiente y afectan las actividades de las comunidades", dice el escrito.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó el "atentado terrorista" y añadió que con hechos de ese tipo "los ilegales ni se fortalecen ni logran presionar cualquier canal de interlocución con el Estado".

Tras estas acciones, el Ejército colombiano se encuentra en el área para custodiarla y permitir que el personal técnico haga las reparaciones necesarias.

Piden al Gobierno "poner los ojos" en el Arauca



Además de esta ofensiva perpetrada por desconocidos contra esa infraestructura estratégica, la Policía de Arauca reportó que la noche del lunes hubo un ataque con granada y disparos contra el Comando de Atención Inmediata (CAI) en el malecón ecoturístico.

En un video, el alcalde de Arauca, Juan Quenza Ramos, aseveró que desde hace ocho meses no se presentaban atentados contra un CAI, por lo que hizo un llamado a los grupos armados a no convertir ese departamento en "una caja de resonancia" con la finalidad de continuar los diálogos de paz con el Gobierno. "No lo hagan de esta manera, que este tipo de acciones afectan el orden público".

Quenza Ramos le pidió al Ejecutivo "poner los ojos en Arauca" y sentarse a dialogar con las estructuras armadas con condiciones "para que cese la violencia". "Son más de 800 muertos en el departamento en menos de dos años", agregó.

Si bien el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan en el lugar, aún no se han atribuido las acciones. En tanto, el alcalde adelantó que este martes se hará un consejo de seguridad y dijo que se ofrecerá una recompensa por los datos que lleven a la captura de los responsables.

