Luis Arce declina su candidatura a la reelección en Bolivia

El presidente boliviano, el izquierdista Luis Arce, anunció este martes 13 de mayo que renuncia a su candidatura a la reelección en los comicios del 17 de agosto e hizo un llamado de urgencia a la unidad de la izquierda del país en torno al candidato con mayores posibilidades para hacer frente a los partidos de oposición.

"Doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones presidenciales de agosto próximo", dijo Arce en un mensaje desde la sede de Gobierno, en La Paz.

Asimismo, pidió al expresidente Evo Morales (2006-2019) que también decline sus aspiraciones de ser candidato, y llamó al jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, a sumarse a la búsqueda de la unidad del oficialismo de izquierdas.

Noticia al Día/Información de Frances 24