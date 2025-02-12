Panamá estudia traslados de venezolanos ante flujo migratorio inverso proveniente de EEUU

Con la nueva situación de "flujo migratorio inverso" que se da de norte a sur con el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, Panamá estudiará la posibilidad de trasladar a venezolanos directamente a su país o, al no existir relaciones diplomáticas entre las dos naciones, a través de un tercero, informó este martes una fuente oficial panameña.

"Con Venezuela no tenemos relaciones diplomáticas, pero la Cancillería panameña efectivamente va a tratar de hacer los contactos pertinentes a través de las autoridades para lograr que ellos reciban a sus nacionales", afirmó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, en declaraciones a periodistas.

Este traslado de venezolanos se haría "de forma directa a su país de origen o a través de otro país que lo reciba inicialmente", aclaró.

Panamá puso en suspenso las relaciones diplomáticas con Venezuela el pasado 29 de julio, tras los comicios presidenciales.

Ábrego se refirió a esta posibilidad de envío de venezolanos desde Panamá tras reunirse hoy con las autoridades de Costa Rica, con las que analizó este flujo inverso de migrantes.

Precisamente el paso fronterizo con Costa Rica fue reforzado este martes por las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá luego de que un grupo de migrantes que retornaban de Estados Unidos intentara entrar en territorio panameño para hacer el camino a la inversa hacia sus países de origen.

Este grupo de migrantes, la mayoría venezolanos según medios locales, pretendía llegar en caravana hasta la capital panameña.

Tras detectar este "flujo migratorio inverso", las autoridades de Panamá y Costa Rica acordaron este martes trasladar a los migrantes que retornan desde el norte del continente hacia el sur a albergues en las fronteras, para luego ser devueltos a sus países de origen en aviones pagados por Estados Unidos.

Noticia al Día con información de EFE