Aguiluchos en el Spring Training de Grandes Ligas

Un total de 19 jugadores reserva de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) estarán presentes en los campos de entrenamientos de sus equipos en Grandes Ligas para este 2025.

La lista es encabezada por Jackson Chourio, quien va a su segunda temporada con los Cerveceros de Milwaukee. Asimismo, Pablo López figura as de la rotación de los Mellizos de Minnesota, mientras que Andrés Chaparro busca la titularidad con los Nacionales de Washington y Jesús Luzardo llega a fortalecer la rotación de los Filis de Filadelfia.

Eiberson Castellano estará con los Mellizos como regla cinco, Kenedy Corona, Osleivis Basabe, Jorbit Vivas, Máximo Acosta y Andry Lara buscan tener un buen Spring Training como parte del roster de 40 de sus respectivas organizaciones.

Lista de jugadores

Jackson Chourio OF (Cerveceros de Milwaukee)

Andrés Chaparro 1B (Nacionales de Washington)

Pablo López P (Mellizos de Minnesota)

Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston)

Jesús Luzardo P (Filis de Filadelfia)

Eiberson Castellano P (Mellizos de Minnesota) (Regla 5)

Osleivis Basabe Inf. (Gigantes de San Francisco)

Kenedy Corona OF. (Astros de Houston)

Andry Lara P (Nacionales de Washington)

José Herrera C (Arizona D-Backs)

Jorbit Vivas Inf. (Yankees de Nueva York)

Máximo Acosta Inf. (Marlins de Miami)

Invitados

Yonathan Perlaza OF. (Padres de San Diego)

Sandy León C (Bravos de Atlanta)

Yohel Pozo C (Cardenales de San Luis)

Ethan Salas C (Padres de San Diego)

Ronaiker Palma C (Rockies de Colorado)

Omar Martínez C (Yankees de Nueva York)

Juan Morillo P (Arizona D-Backs)

Noticia al Día / Prensa Águilas

