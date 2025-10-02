Putin promete responder a militarización de Europa

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves 2 de octubre que Moscú observa atentamente "la militarización creciente de Europa" y prometió una "respuesta a las amenazas", después que los países europeos incrementarán su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

"La respuesta a las amenazas será, como mínimo, muy convincente. Y sí, digo la respuesta. Nosotros nunca hemos iniciado una confrontación militar", declaró Putin durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia.

El dirigente ruso acusó además a Europa de impedir una solución a la guerra en Ucrania y de llevar a cabo "una escalada permanente" del conflicto.

Putin también volvió sobre los orígenes del conflicto, acusando a "quienes se consideraron vencedores" al final de la Guerra Fría de haber querido imponer "a todos concepciones unilaterales y subjetivas de la seguridad".

"Eso se convirtió en la verdadera causa originaria no solo del conflicto ucraniano, sino también de muchos otros conflictos graves" del inicio del siglo XXI, sostuvo, defendiendo un "mundo multipolar" frente a Occidente.

Noticia al Día / DW