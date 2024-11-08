Refugios de Texas colapsan ante la llegada masiva de venezolanos

"El 90% de los migrantes son venezolanos"

A pesar de la notable disminución en el número de migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos, muchos siguen arriesgando todo en busca de mejores oportunidades. En El Paso, Texas, aquellos que no tienen apoyo para alojamiento y comida recurren a refugios, principalmente gestionados por iglesias católicas.

Rafael García, padre de la iglesia Sagrado Corazón, señala que más del 90% de los migrantes en su refugio son venezolanos, aunque también hay personas de Colombia, Ecuador y Centroamérica. El refugio ha sido adaptado para acoger a cientos de migrantes que, debido a la falta de espacio, a menudo deben priorizarse a mujeres y niños.

García destaca las duras experiencias de los migrantes, muchos de los cuales llegan traumatizados tras atravesar la peligrosa selva del Darién.

El padre Rafael García enfatiza la necesidad de fortalecer la ayuda psicosocial y el apoyo emocional a los migrantes en sus ciudades de destino definitivo. Según él, las autoridades deben colaborar más para mejorar el bienestar y la salud mental de aquellos que han caminado semanas o meses hacia el norte en busca del sueño americano. En la iglesia Sagrado Corazón, se ofrece asistencia de emergencia temporal, pero menos del 1% de los migrantes se queda en El Paso debido a la dificultad de encontrar empleo.

Los migrantes que llegan a través del CBP One reciben orientación para completar formularios y solicitar permisos de trabajo. García destaca que muchos venezolanos son profesionales con experiencia laboral, lo que coincide con la demanda de mano de obra en EE. UU. En el refugio, se les proporciona comida, ropa, acceso a duchas, atención médica, actividades para niños, clases de inglés y un lugar seguro para dormir.

Cuando la capacidad del refugio se supera, muchos migrantes improvisan colchonetas en los alrededores del templo, ya que se sienten más seguros en ese entorno.

En esta zona, por sus características, hay refugios de iglesias católicas y cristianas, así como del gobierno local y regional para atender a los migrantes que llegan diariamente.

Hasta agosto de este año, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza detuvieron a más de 243.000 migrantes que cruzaron de manera ilegal a EEUU por El Paso, Texas. Esta es la segunda ciudad fronteriza más importante después de San Diego, exactamente colinda con Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Tal Cual