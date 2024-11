La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, presentó una resolución para prohibir que las mujeres transgénero utilicen los baños destinados para mujeres en el Capitolio de EEUU.

Mace compartió en X la resolución presentada y escribió: "Los hombres biológicos no tienen cabida en los espacios privados de las mujeres. Punto. Punto final. Fin de la historia". La medida prohibirá que cualquier miembro de la Cámara de Representantes utilice las "instalaciones para un solo sexo que no sean las correspondientes a su sexo biológico" en el Capitolio, incluidos los baños o vestuarios, según el documento.

Biological men do not belong in private women’s spaces. Period. Full stop. End of story. pic.twitter.com/IhR7kExkBU

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) November 18, 2024

La resolución se presenta a menos de dos meses antes de que la representante demócrata electa por Delaware, Sarah McBride, se convierta en la primera miembro transgénero del Congreso.

Respecto a esto, la republicana fue preguntada por la prensa si la resolución estaba destinada a atacar a una persona, a lo que Mace respondió: "Sarah McBride no tiene voz ni voto en esto", y añadió: "Es un hombre biológico que intenta imponerse en los espacios de las mujeres y no voy a tolerarlo", señaló.

Noticia al Día/RT