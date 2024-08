Robert F. Kennedy Jr. suspende su campaña presidencial y decide apoyar a Trump

El candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. suspendió este viernes 23 de agosto, su campaña a la Presidencia de Estados Unidos, dando su apoyo al candidato republicano Donald Trump.

El anuncio se produjo en una presentación judicial en el estado de Pensilvania, en la que Kennedy dijo que "como resultado de su apoyo de hoy a Donald Trump para el cargo de presidente de EE.UU.", él y su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, retiraban su petición de aparecer en la papeleta presidencial de Pensilvania.

"En mi corazón, ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral", dijo el político independiente en una rueda de prensa en el estado de Arizona. "No puedo en conciencia pedir a mi personal y voluntarios que sigan trabajando sus largas horas o pedir a mis donantes que sigan dando fondos cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real a la Casa Blanca", añadió.

Anteriormente, Trump declaró a CNN que podría incorporar a Kennedy Jr. a su equipo si gana las elecciones.

"Es un tipo brillante. Es un tipo muy inteligente. Le conozco desde hace mucho tiempo", afirmó. "No sabía que estaba pensando en retirarse, pero si está pensando en salir, desde luego yo estaría abierto a ello", añadió el expresidente.

Noticia al Día/RT