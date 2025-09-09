Martes 09 de septiembre de 2025
Internacionales

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

La escena se dio justo después de que los participantes le dedicaran unas palabras de bienvenida a la ministra y de que la propia Lann diera un discurso

Por María Briceño

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo
Foto: capture
Este martes 9 de septiembre, la nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desplomó durante su presentación en conferencia de prensa y cayó encima de su atril, totalmente inconsciente.

El video del momento se viralizó en redes sociales. Quienes estuvieron en la conferencia afirmaron que Lann fue llevada a otro salón y la organización suspendió momentáneamente la transmisión. Cuando la ministra por fin se recompuso, se retomó la ceremonia, informó el medio local Aftonbladet.

"Este no fue realmente un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre", dijo Lann al regresar.

Lann asumió luego de la renuncia de Acko Ankarberg Johansson, quien hace una semana anunció su candidatura al parlamento.

La sueca forma parte del Partido Demócrata Cristiano, y a partir de este accidentado martes es miembro del gabinete de Kristersson.

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, se define esta situación cuando el azúcar en sangre es inferior a 70 miligramos por decilitro.

En las personas que no presentan diabetes puede ocurrir por consumo excesivo de alcohol; niveles bajos de hormonas; enfermedades hepáticas, cardíacas o renales; tumores que afecten al páncreas; o por tomar ciertos medicamentos.

Al Dia

Eduardo López Rivas: 175 años del nacimiento del gran periodista del Zulia

Fue innovador en el periodismo regional y además impactó al periodismo nacional

Al Dia

Los cientos de cadáveres recuperados en el Darién

Con apoyo de expertos forenses y del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Panamá están trabajando en un esquema para identificar cada resto humano
Internacionales

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, del Partido Laboralista, el pasado viernes 5 de septiembre, presentó su renuncia después de revelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.
Internacionales

Mercado las Pulgas de Miami

El Mercado de Pulgas de Homestead, ubicado al sur de Miami, es un lugar que evoca la esencia de los mercados de la República Dominicana. Este espacio es un verdadero paraíso para quienes buscan productos variados, desde artículos nuevos hasta usados, a precios mucho más económicos que en tiendas convencionales.

