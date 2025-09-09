Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Este martes 9 de septiembre, la nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desplomó durante su presentación en conferencia de prensa y cayó encima de su atril, totalmente inconsciente.

El video del momento se viralizó en redes sociales. Quienes estuvieron en la conferencia afirmaron que Lann fue llevada a otro salón y la organización suspendió momentáneamente la transmisión. Cuando la ministra por fin se recompuso, se retomó la ceremonia, informó el medio local Aftonbladet.

"Este no fue realmente un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre", dijo Lann al regresar.

La escena se dio justo después de que los participantes le dedicaran unas palabras de bienvenida a la ministra y de que la propia Lann diera un discurso.

La escena se dio justo después de que los participantes le dedicaran unas palabras de bienvenida a la ministra y de que la propia Lann diera un discurso.

Lann asumió luego de la renuncia de Acko Ankarberg Johansson, quien hace una semana anunció su candidatura al parlamento.

La sueca forma parte del Partido Demócrata Cristiano, y a partir de este accidentado martes es miembro del gabinete de Kristersson.

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, se define esta situación cuando el azúcar en sangre es inferior a 70 miligramos por decilitro.

En las personas que no presentan diabetes puede ocurrir por consumo excesivo de alcohol; niveles bajos de hormonas; enfermedades hepáticas, cardíacas o renales; tumores que afecten al páncreas; o por tomar ciertos medicamentos.

Lee también: Ministra de Salud celebra en el Zulia el vigesimoprimer aniversario de la misión Barrio Adentro

Noticia al Día/Información de El Clarín