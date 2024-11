Sube a 17 la cifra de muertos por la última masacre carcelaria en Ecuador

La cifra de muertos por la última masacre carcelaria en Ecuador aumentó a 17, además de 15 heridos, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), citado por El Universo.

Los hechos violentos ocurrieron la madrugada del martes en "un pabellón específico" del Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral. En un primer boletín, el SNAI indicó que habían 15 muertos y 14 heridos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que nueve reclusos son procesados por esta masacre, "por su presunta participación en el delito de asesinato". Estos fueron identificados como Álvaro A. E., Bryan S. R., Carlos R. V., Irwin C. M., Carlos M. F., Edgar B. V., Ronny U. M., Nelson C. P. y Darwin C. L. La institución indaga sobre la participación de otros reos que, de ser el caso, serán vinculados en los próximos días.

Noticia al Día/RT