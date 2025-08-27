El expresidente estadounidense Joe Biden no tenía ningún plan para resolver el conflicto ucraniano mientras estuvo entregando enormes sumas en asistencia al país eslavo, afirmó el miércoles el actual vicepresidente, J.D. Vance.

En una entrevista concedida a USA Today, Vance recordó que durante la presidencia del demócrata, el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, solía llegar a Washington e irse con miles de millones de dólares "sin ningún objetivo real, sin ninguna diplomacia real, sin ninguna idea real" de lo que EE.UU. iba "a comprar con esos cien mil millones de dólares".

Sin embargo, reconoció, lo que siempre le molestó más en esa relación no fueron tanto los ucranianos como la parte estadounidense.

"La Administración Biden no tenía ningún plan sobre cómo poner fin a la guerra", explicó.

Por lo tanto, Ucrania "parecía un extraño pozo sin fondo en el que se tiraba el dinero, tras [surgir] el problema sin ningún plan real para resolverlo", dijo Vance, recalcando que eso siempre le provocó gran frustración.

Noticia al Día / RT