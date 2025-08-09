Avistan nueva especie de ave en La Sabana, estado La Guaira

Un grupo de ambientalistas dedicados a la protección de tortugas marinas en La Sabana, estado La Guaira, reportó el avistamiento de una especie de ave no registrada previamente en la zona.

Braulio Castillo, miembro del equipo, anunció la presencia del chicuaco enmascarado (Nyctanassa violacea), una variedad de garza que se suma al inventario de fauna local, elevando a 171 el número de especies identificadas en esta comunidad costera.

Esta garza, también conocida como martinete coronado, se caracteriza por su actividad durante el crepúsculo y la noche, alimentándose de peces, insectos, crustáceos y pequeños vertebrados. Aunque su comportamiento es mayormente nocturno, puede observarse durante el día, escondida entre la vegetación o descansando en las ramas de los árboles.

El ave destaca por su llamativo plumaje: cabeza con franjas blancas y negras, cuerpo gris, cuello y patas alargadas, y un pico robusto. En vuelo, sus patas sobresalen más allá de la cola, lo que facilita su identificación.

Este hallazgo representa un avance significativo en el monitoreo de biodiversidad en La Sabana, donde se lleva un registro detallado de las especies que habitan en el entorno natural.

Noticia al Día / Últimas Noticias