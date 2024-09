Un aproximado de cien vuelos semanales quedan eliminados con la suspensión de operaciones comerciales entre Venezuela con Panamá, República Dominicana y Perú, mientras el país extiende la medida hasta el 30 de septiembre de 2024.

Esta decisión se desprende de un NOTAM emitido por el Instituto Nacional de Aviación Civil, que prolonga las restricciones inicialmente implementadas el 31 de julio.

Foto: Cortesía

Las restricciones han eliminado aproximadamente 100 vuelos semanales. Con 42 vuelos semanales por parte de Copa Airlines mas un puñado de Turpial Airlines y Venezolana de Aviación, las rutas con ciudad de Panamá se sienten más, dado que permitían conectar a Venezuela con gran parte del continente americano, incluyendo varios mercados clave sin vuelos directos, como Estados Unidos o Argentina.

Entre Venezuela y República Dominicana había en promedio 37 vuelos semanales por parte de Sky High, LASER, Turpial, Avior, RUTACA y Venezolana de Aviación, que facilitaban conexiones a Estados Unidos y otros puntos del Caribe.

Foto: Cortesía

El mercado Venezuela – Perú es más modesto, con solo siete vuelos semanales por parte de LATAM Airlines, pero también habría posibilidades de conexión al Cono Sur.



Ahora resta esperar si las aerolíneas extranjeras de países que no han sido sancionados por el gobierno nacional se interesarán en llenar los espacios dejados para canalizar tráfico a través de sus respectivos hubs, como Avianca o Wingo via Bogotá o Caribbean Airlines via Puerto España. La aerolínea estatal SATENA, que por ahora solo vuela a Valencia (VLN) y próximamente a Maracaibo, también podría aprovecharlo.



Aerolíneas locales que siguen operando





• Avior Airlines

• Desde Caracas (CCS)

•

• Bogotá (BOG), dos vuelos semanales.

• Curaçao (CUR), dos vuelos semanales.

• Medellín/Rionegro (MDE), dos vuelos semanales.

• Conviasa .

•

• Desde Caracas

•

• Bridgetown (BGI), Barbados, un vuelo semanal.

•

• Cancún (CUN), dos vuelos semanales.

• Ciudad de México (NLU), un vuelo semanal.

• La Habana (HAV), Cuba, tres vuelos semanales.

•

• Managua (MGA), Nicaragua, dos vuelos semanales.

• Moscú/Vnukovo (VKO), Rusia; un vuelo quincenal vía La Habana.

• San Vicente y las Granadinas, un vuelo quincenal.

• Desde Porlamar

• Moscú/Vnukovo, un vuelo quincenal.

• Desde Puerto Ordaz

• Manaos (MAO), Brasil, un vuelo semanal.

•

• ESTELAR

•

• Desde Caracas

• Madrid (MAD), dos vuelos semanales operados por Iberojet.

• Santiago de Chile (SCL), un vuelo semanal

• LASER Airlines

• Desde Caracas (CCS)

•

• Bogotá, cuatro vuelos semanales.

• Curacao, dos vuelos semanales.

• Madrid, cuatro vuelos semanales operados por Hi Fly.

• Turpial Airlines / Flota: tres Boeing 737-300.

• Desde Valencia (VLN);

• Bogotá, dos vuelos semanales.