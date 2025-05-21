CNE presentó herradura electoral de cara a los comicios del 25 de mayo

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron este martes 20 de mayo, en horas de la noche, la aplicación de la herradura electoral que se utilizará en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) y Regionales, que se celebrarán el próximo domingo 25 de mayo.
Asimismo, el ente resaltó a los medios de comunicación presentes que la herradura electoral del sistema que organiza el flujo en los centros de votación está diseñada para reducir el tiempo en que los electores y electoras permanecen en la mesa sufragando.
En este sentido, la herradura electoral está conformada por las siguientes cuatro estaciones:
- Identificación del elector
- Estación de Votación
- Depósito del comprobante de voto en la caja de resguardo
- Estación del cuaderno de votación.
Además de haber realizado las pruebas durante el simulacro del 10 de mayo y la Auditoría Pre-Despacho del 18 de mayo, el ente rector aseguró que el tiempo estimado de votación estará por debajo en un promedio de 50 segundos por elector o electora, lo que permitirá un flujo rápido y progresivo en todos los centros de votación del país.
Este próximo 25 de mayo, 21 millones 458 mil 669 electores y electoras están habilitados para participar en la fiesta electoral donde podrán elegir un total de 569 cargos: 285 diputadas y diputados a la Asamblea Nacional (AN), 24 gobernadoras y gobernadores y 260 legisladores regionales.
Noticia al Día / VTV