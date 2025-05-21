Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

CNE presentó herradura electoral de cara a los comicios del 25 de mayo

El ente rector aseguró que el tiempo estimado de votación estará por debajo en un promedio de 50 segundos por elector o electora

Por Andrea Guerrero

CNE presentó herradura electoral de cara a los comicios del 25 de mayo
Foto: Agencia
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron este martes 20 de mayo, en horas de la noche, la aplicación de la herradura electoral que se utilizará en las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) y Regionales, que se celebrarán el próximo domingo 25 de mayo.

Asimismo, el ente resaltó a los medios de comunicación presentes que la herradura electoral del sistema que organiza el flujo en los centros de votación está diseñada para reducir el tiempo en que los electores y electoras permanecen en la mesa sufragando.

En este sentido, la herradura electoral está conformada por las siguientes cuatro estaciones:

  • Identificación del elector
  • Estación de Votación
  • Depósito del comprobante de voto en la caja de resguardo
  • Estación del cuaderno de votación.

Además de haber realizado las pruebas durante el simulacro del 10 de mayo y la Auditoría Pre-Despacho del 18 de mayo, el ente rector aseguró que el tiempo estimado de votación estará por debajo en un promedio de 50 segundos por elector o electora, lo que permitirá un flujo rápido y progresivo en todos los centros de votación del país.

Este próximo 25 de mayo, 21 millones 458 mil 669 electores y electoras están habilitados para participar en la fiesta electoral donde podrán elegir un total de 569 cargos: 285 diputadas y diputados a la Asamblea Nacional (AN), 24 gobernadoras y gobernadores y 260 legisladores regionales.

Noticia al Día / VTV

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
