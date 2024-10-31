Conozca los detalles de la nueva visa para venezolanos en Colombia

El director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Cano, destacó que esta iniciativa representa “la etapa final de un proceso de inclusión” para aquellos venezolanos que se encuentran en el país vecino.

En una entrevista con la periodista Anahí Arizmendi, Cano precisó que el nuevo visado, que tendrá una duración de dos años, es resultado de una decisión administrativa diseñada para facilitar la naturalización de quienes deseen seguir ese camino.

Lee también: Inmigrantes venezolanos usan grilletes electrónicos en Illinois, EEUU

“Puede dar origen a las dinámicas de naturalización, a quienes tengan la vocación para ello”, explicó Cano. El visado especial está destinado a aquellos venezolanos que no lograron acogerse al Estatuto Temporal de Protección (ETP), que estuvo vigente hasta noviembre de 2023, lo que dejó a muchos migrantes en situación irregular tras esa fecha.

Actualmente, Colombia alberga cerca de tres millones de venezolanos, según datos proporcionados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Gobierno colombiano busca favorecer a venezolanos



Las autoridades colombianas han enfatizado que esta medida tiene como objetivo principal favorecer el ingreso de los venezolanos al mercado laboral y abrir oportunidades educativas. Sin embargo, Cano advirtió que habrá regulaciones y restricciones. Una de ellas será que para acceder a ciertas profesiones reguladas, será necesario convalidar títulos u obtener permisos específicos.

“El gobierno del presidente Petro quiere darle un punto final al proceso de inclusión de los migrados y ha establecido un mecanismo que no estaba dentro de la oferta de tipo engañosa que había hecho el gobierno del presidente Duque”, acotó Cano.

Noticia al Día / Diario 2001