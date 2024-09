EE UU incautó el avión presidencial de Nicolás Maduro en República Dominicana, según CNN

El avión presidencial de Nicolás Maduro fue incautado en República Dominicana por las autoridades de EE.UU., que habrían determinado que su adquisición violaba las sanciones impuestas por ese país contra Caracas, confirmó el Departamento de Justicia estadounidense a CNN.

La aeronave de modelo Dassault Falcon 900EX permaneció en la República Dominicana durante los últimos meses antes de que las autoridades estadounidenses la confiscaran.

Desde ese país caribeño fue dirigida al Distrito Sur de Florida, en EE.UU. Hasta el momento no hay reacciones por parte del Gobierno venezolano.

Según declaraciones del fiscal general estadounidense, Merrick B. Garland, la aeronave "fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares, a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de EEUU" para ser usada por Maduro.

United States Seizes Aircraft Used by Nicolás Maduro Moros in Violation of U.S. Export Control & Sanctions LawsThe Dassault Falcon 900EX Aircraft Was Illegally Exported from the United States & Used for the Benefit of Maduro and His Representatives🔗: https://t.co/v5RKNqzrDApic.twitter.com/C6TBPzdVxu— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 2, 2024.

"El Departamento de Justicia seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de EE.UU", agregó Garland.

Agradecimiento a República Dominicana



En el decomiso del avión participaron el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia, reportó más temprano CNN.

"Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente en EE.UU. para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer", dijo el subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, manifestó que la "incautación exitosa" se debió a la "planificación, coordinación y ejecución por parte del Gobierno de EE.UU., con la inestimable asistencia de las autoridades de la República Dominicana".

Esta habría sido la segunda aeronave que el gobierno de EEUU ha incautado en años recientes al país. El primero fue el avión Emtrasur, que contó con la colaboración del gobierno argentino.

Noticia al Día/RT