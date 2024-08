Imprentas editoriales en el país operan entre 10 % y 15 % de su capacidad

El vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores, Julio Mazparrote, señaló este jueves 29 de agosto, que las imprentas editoriales en Venezuela se encuentran operando entre un 10 por ciento y 15 por ciento de su capacidad.

"La crisis del país también se ve reflejada en el sector, desde el 2013 con la caída del PIB fue disminuyendo la adquisición de textos por el bajo poder adquisitivo, a eso se le suma la piratería y la descarga de libros por internet", indicó Mazparrote en entrevista para Circuito Éxitos.

Explicó que la industria editorial venezolana ha sufrido desde que en 2011 el Ministerio de Educación decidió sacar a las editoriales de textos privados de las escuelas públicas, donde está el 80 por ciento del universo estudiantil.

"Vemos un mercado privado donde todavía se venden los libros de práctica, pero no los de teoría. Tenemos también una población que no tiene libros" añadió el vicepresidente de la Cámara Venezolana de Editores.

No obstante, Mazparrote destacó que este año se ha visto un aumento en el interés en libros impresos por parte de los ciudadanos, no obstante, las ventas no han retomado fuerza.

El representante del sector aseguró que la producción de libros en Venezuela también se encarecen debido a la reducción de la cantidad de ejemplares escolares que se imprimen.

"Los tirajes se han reducido a dos mil, unos a mil, eso encarece el libro. Además, quedan muy pocas rotativas en el país que están operativas", indicó Mazparrote.

