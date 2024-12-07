Inameh estima condiciones meteorológicas estables en el país para este sábado 7-Dic

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) otorgó su acostumbrado boletín dirigido a todo el país durante la mañana de este sábado 7 de diciembre.

En el mismo estima "condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del país, prevaleciendo cielo poco nublado, durante la mañana".

A su vez, informó: "No obstante, se esperan lluvias dispersas al sur de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolivar y Amazonas, noreste de Delta Amacuro, este de Sucre, noreste de Monagas, este de Miranda, Falcón, centro de Apure, Andes y parte del Zulia".

De esta manera, culminó: "Esta situación atmosférica continuará en la tarde y noche con algunos mantos nubosos, generadores de lluvias o lloviznas de corta duración en áreas de Distrito Capital y norte de Aragua".

