Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este miércoles 20 de agosto la detención por narcotráfico del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Julio César Torres Molina.

Según Rodríguez, la AN conoció un informe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el diputado.

Torres miembro del partido Tupamaros y la tolda roja del PSUV, está siendo enjuiciado por delitos vinculados con narcotráfico.

En ese sentido, el presidente de la AN, aseguró durante una sesión extraordinaria que quienes roben, trafiquen drogas o traicionen la patria enfrentarán la cárcel.

