Maduro dijo que Conatel le propuso desinstalar WhatsApp en todo el país

Nicolás Maduro, presidente la república, dijo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le propuso "apretar un botón" para desinstalar la aplicación WhatsApp en todo el país.

El jefe de Estado, lleva desde el lunes llamando a los venezolanos a desinstalar WhatsApp por "amenazar a Venezuela". Sin embargo, este miércoles afirmó que se negó a eliminar de inmediato la aplicación en todo el país.

"Conatel me mandó un documento legal en el que me proponía que yo, como jefe de Estado, apretara un botón que tenemos y desinstalara para todo el país WhatsApp. Yo dije que no", dijo.

Maduro sostuvo que confía en la "consciencia de la gente" para que eliminen WhatsApp de sus celulares. "La voluntad de los que quieran de verdad liberarse de ese tipo de basura y de veneno. Yo me liberé", dijo.

Noticia al Día/Información de Caraota Digital