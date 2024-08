"Necesitamos que haya urgente un cambio del parque automotor": Cámara Nacional de Talleres Mecánicos

El presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (Canatame), Gino Fileri, expresó que "quien trae un carro por cuenta propia a Venezuela pierde la garantía", puesto que las casas comerciales dicen que "no pueden ayudarlo".

En ese sentido, acotó que se están trayendo al país vehículos que "no cumplen con las posibilidades que hay en Venezuela para poderle dar servicio y mantenimiento a ese carro".

"Lamento que tengamos hoy una importación de un 70 % de vehículos a Venezuela y que no se estén produciendo en el país, sino que vienen importados y ensamblados", resaltó.

Fileri comentó que hubo marcas de vehículos que se sentaron con la Cámara para hacer un convenio de postventa a nivel nacional, con el fin de que los afiliados presten el servicio de mantenimiento a esos automóviles.

Revisión de vehículos

El gremialista destacó que el 90 % de los accidentes que suceden en Venezuela se pueden resolver con inspecciones.

"La inspección vehicular resuelve todos los problemas", añadió al tiempo que manifestó que "si yo no soy especialista en frenos, no me puedo poner a revisar frenos porque de mí depende la vida de muchas personas".

"Necesitamos que haya urgente un cambio del parque automotor. Sería importante que el Estado tuviera la iniciativa y diera un incentivo de financiamiento a 48 o 60 meses", expresó en entrevista concedida a Circuito Éxitos 99.9 FM.

