Nuevo ajuste en tarifas de peajes entró en vigencia este 1 de septiembre

Desde este lunes 1 de septiembre comenzó a regir un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes a nivel nacional, lo que representa el tercer incremento en lo que va de 2025.

De acuerdo con la información publicada en las casillas de cobro de los diferentes peajes, los precios varían dependiendo de la unidad de transporte y el número de ejes, así el ajuste queda de la siguiente manera:

Vehículos livianos y microbús: 80 bolívares.

Buses: 120 bolívares.

Carga Liviana: 570 bolívares.

Carga pesada 2 ejes: 640 bolívares.

Carga pesada 3 ejes: 710 bolívares.

Carga pesada 4 ejes: 780 bolívares.

Carga pesada 5 ejes: 910 bolívares.

Carga pesada 6 ejes: 1.140 bolívares.

Foto: agencia

Noticia al Día/Información de El Universal