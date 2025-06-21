Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Se espera la llegada de tres ondas tropicales a Venezuela desde este sábado 21-Jun

El Inameh estima que podrían presentarse lluvias en Zulia y otros estados

Por Candy Valbuena

Se espera la llegada de tres ondas tropicales a Venezuela desde este sábado 21-Jun
Foto: Xiomara Solano/Archivo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mantiene en constante monitoreo las ondas tropicales que se producen en esta temporada, de las cuales tres, entrarían al territorio venezolano desde este sábado 21 de junio y hasta la próxima semana, trayendo un incremento en las lluvias en algunos estados del país.

Según el boletín meteorológico emitido por el organismo a las 8:40 a.m. de este sábado: Se aprecia nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del país.

De igual forma, persisten mantos nubosos acompañados de núcleos convectivos de rápida evolución que propician precipitaciones de intensidad variable, algunos con descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Apure, Andes y Zulia.

Seguimiento de las OT:

  • Onda Tropical N° 6: Desplazándose sobre Panamá, cerca de los 77°W al sur de 18°N.
  • Onda Tropical N° 7: Desplazándose al noroeste de Surinam, en los 56°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el sábado 21 domingo 22 de junio.
  • Onda Tropical N° 8: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 46°W al sur de 15°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.
  • Onda Tropical N° 9: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 30°W al sur de 14°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 29 y lunes 30 de junio.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 7 entraría a Venezuela este viernes 20-Jun: Se esperan lluvias en Zulia y otros estados

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al…
Salud

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Desde hace tiempo se observó que las personas con mala salud bucal son más vulnerables al cáncer de páncreas que quienes tienen una boca más sana
Zulia

Falleció el comunicador social Adrián Toledo

Durante los últimos meses, Adrián enfrentó con valentía una enfermedad agresiva que lo llevó a solicitar apoyo público para costear sus tratamientos de quimioterapia
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este viernes 26 de septiembre de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025