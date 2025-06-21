Se espera la llegada de tres ondas tropicales a Venezuela desde este sábado 21-Jun

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mantiene en constante monitoreo las ondas tropicales que se producen en esta temporada, de las cuales tres, entrarían al territorio venezolano desde este sábado 21 de junio y hasta la próxima semana, trayendo un incremento en las lluvias en algunos estados del país.

Según el boletín meteorológico emitido por el organismo a las 8:40 a.m. de este sábado: Se aprecia nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del país.

De igual forma, persisten mantos nubosos acompañados de núcleos convectivos de rápida evolución que propician precipitaciones de intensidad variable, algunos con descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Apure, Andes y Zulia.

Seguimiento de las OT:

Onda Tropical N° 6: Desplazándose sobre Panamá, cerca de los 77°W al sur de 18°N.

Desplazándose sobre Panamá, cerca de los 77°W al sur de 18°N. Onda Tropical N° 7: Desplazándose al noroeste de Surinam, en los 56°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el sábado 21 domingo 22 de junio.

Desplazándose al noroeste de Surinam, en los 56°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el sábado 21 domingo 22 de junio. Onda Tropical N° 8: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 46°W al sur de 15°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.

Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 46°W al sur de 15°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio. Onda Tropical N° 9: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 30°W al sur de 14°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 29 y lunes 30 de junio.

