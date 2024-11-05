Presidente Maduro: Trump o Kamala el que llegue a la Casa Blanca tendrá que dialogar con Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó este lunes 4 de noviembre, a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que independiente de los resultados de quien llegue a la Casa Blanca, deberá dialogar con Venezuela.

“Tendrá en Venezuela un Gobierno Revolucionario, un Gobierno Bolivariano, un pueblo bolivariano con el cual tendrá que hablar, dialogar entenderse por las buenas siempre por las buenas, aquí estaremos nosotros gane quién gane”.

El mandatario reiteró que no se mete en los procesos electorales de otras naciones.

Pero al ser consultado sobre qué le conviene más a Venezuela, respondió que Venezuela y América Latina, “debe tener y forjar sus propios caminos , no depender de nadie”.

Noticia al Día / VTV