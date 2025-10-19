Al menos 15 muertos dejó accidente de autobús de pasajeros en el noreste de Brasil

Al menos 15 personas muertas fue el resultado de una tragedia vial cuando un autobús de pasajeros se estrelló contra un terraplén de arena y volcó de lado en el noreste de Brasil. El hecho ocurrió este sábado 18 de octubre, luego de que la unidad saliera de la localidad de Bahía.

El autobús transportaba a unos 30 pasajeros, según informó la policía. Hasta la fecha se desconoce de el número de heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. El vehículo se estrelló en Saloá, ciudad del vecino estado de Pernambuco.

La policía informó que el conductor perdió el control del autobús, se cruzó al carril contrario y chocó contra piedras en la cuneta. Luego regresó al carril correcto, pero se estrelló contra un terraplén de arena, lo que provocó el vuelco del vehículo.

Se investiga la causa del accidente. El conductor sufrió lesiones leves y dio negativo en la prueba de alcoholemia, según informó la policía.

El gobernador de Bahía, Jerônimo Teixeira, declaró en X que su administración apoyaba las labores de rescate y la identificación de las víctimas. "Sigo la situación con mi equipo y lamento profundamente la pérdida de vidas, las lesiones y el sufrimiento de todas las familias", escribió.

Noticia al Día / Con información de AP