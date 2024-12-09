Viernes 26 de septiembre de 2025
Asesinan a comerciante venezolano dentro de un carro en México

En el cruce de las calles Antenor Salas y Casas Grandes, en Ciudad de México, fue asesinado un comerciante venezolano,…

Por Greily Nuñez

Por Greily Nuñez

Asesinan a comerciante venezolano dentro de un carro en México
En el cruce de las calles Antenor Salas y Casas Grandes, en Ciudad de México, fue asesinado un comerciante venezolano, cuando se encontraba dentro de su vehículo.

El ataque lo perpetraron dos antisociales a bordo de una motocicleta, quienes se aproximaron a la camioneta y dispararon al menos cuatro veces contra la víctima, identificada como Jhovany Quintero.

Luego de cometer el crimen, los agresores huyeron rápidamente del lugar, desatando una movilización policiaca en busca de los responsables.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargaron de levantar el cuerpo. El cadáver fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte.

Las autoridades informaron que la víctima, presuntamente, se dedicaba a la venta de pollos. Vecinos de la zona mencionaron que el hombre vivía con otras personas, oriundas de Colombia y Venezuela.

Noticia al Día / Infobae

Temas:

