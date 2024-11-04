Autoridades rastrean al Wilexis por homicidio del concejal del Psuv

La noche del pasado viernes 1-N fue asesinado el concejal Pedro Antonio Martínez Sosa (Psuv-Petare), según reportes policiales.

Martínez Sosa se encontraba en el sector La Virgencita, zona 5 del barrio José Félix Ribas, Petare, compartiendo con dos amigas. En ese momento llegaron dos personas en moto, una de las cuales fue directo al concejal y le propinó ocho disparos en varias partes del cuerpo, de acuerdo a los reportes.

Al ver la situación, vecinos trasladaron a Martínez Sosa hasta el Hospital Ana Francisca Pérez de León, donde ingresó sin signos vitales. Amigos y vecinos del dirigente político se congregaron a las afueras del referido centro de salud, mientras que comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) iniciaron un operativo especial para dar con los responsables del homicidio.

Presumen que el asesinato fue perpetrado por integrantes de la banda fundada por Wilexis Acevedo alias (El Wilexis), quien es señalado de organizar las protestas violentas en Petare luego de las presidenciales.

Alias el Wilexis uno de los delincuente más peligrosos de Venezuela

Alias ‘el Wilexis‘, un líder negativo que controla la zona y que desde julio de 2021 es solicitado por las autoridades.

El considerado pran ( preso rematado, asesino nato) de Petare se encuentra en la lista de los más buscados por el Ministerio de Interior y Justicia, quien ofrece una recompensa de 150 mil dólares a cambio de información que lleve a su captura.

‘El Wilexis’, a sus 20 años de edad estuvo preso en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, desde entonces lidera una banda criminal de más de 100 integrantes que se financian con venta de drogas, armas y alcohol.

En los años 2021 y 2022 los cuerpos de seguridad del Estado realizaron operativos en Petare, en busca del líder negativo y con la intención de desmantelar la organización criminal, sin embargo, hasta la fecha no han logrado su captura.

