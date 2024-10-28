Bloquean vía en Los Filuos tras detención en alcabala

Una nueva protesta se registró en Los Filuos, municipio Guajira, motivada por la detención de un ciudadano en una alcabala ubicada en el poblado Nueva Lucha, municipio Mara.

Según el periodista Algimiro Montiel, a través de su cuenta de WhatsApp, la protesta inició a las 5:49 p.m. Familiares y amigos del detenido bloquearon la vía para exigir su liberación, generando una fuerte congestión vehicular en la zona.

Los manifestantes denuncian que su familiar fue arrestado sin orden judicial y señalan irregularidades en el procedimiento.

Noticia al Día / Algimiro Montiel