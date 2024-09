Historias repudiables de policías "matraqueros" en Maracaibo: la tarifa mínima son 20 "verdes"

La situación se vuelve cada día más insoportable. Son miles de conductores particulares y choferes del transporte público, los que se ven afectados por el "matraqueo" de ciertos funcionarios policiales que, valiéndose de su investidura e irrespetando las leyes venezolanas, incurren en la falta de retener o incautar vehículos, ante la carencia de cualquier documento que soliciten al momento de una revisión.

El malestar es colectivo, pues hay conductores que durante su trayecto, prefieren evitar los diferentes puntos de control que hay instalados de manera improvisada en las diferentes calles y avenidas de Maracaibo, para no ser víctimas de estos oficiales abusadores e indolentes. La denuncia más común que trasciende en la ciudad, es el pago en "verdes", a cambio de no llevarse el vehículo al comando.

Todas las personas consultadas al respecto, expresaron que los funcionarios dedicados a practicar este tipo de extorsiones, se toman atribuciones que no les competen y casi nunca son castigados por su mal proceder, desvirtuando el cargo que el Estado les confirió para la defensa y protección de la ciudadanía. Sostienen que la mayoría de estos casos quedan impunes y que por ello, impera la corrupción.

Juristas expertos en derecho penal, explican que es ilegal retener o remolcar un vehículo si no hay la presunción de un delito en ejecución como por ejemplo, tráfico de drogas, contrabando, secuestro, hurto o robo. Destacan que si se trata de la falta de un documento legal (título de propiedad, carta médica, licencia para conducir, pago de los trimestres, entre otros) lo adecuado es sancionar al conductor con el pago de una multa ante la municipalidad.

"Tienes todo en regla, pero necesito que me des una colaboración"

El equipo reporteril de Noticia al Día realizó este semana un sondeo en varios puntos de gran afluencia vial en la ciudad, para conocer varios testimonios de conductores particulares y choferes del transporte público que se han visto afectados por "el matraqueo". La mayoría de las personas consultadas sobre esta situación, inicialmente sonrieron de manera irónica, expresando que la tarifa mínima son 20 "verdes".

Indira Requena, comerciante que regularmente utiliza su vehículo para transportar la mercancía que vende, expresó que nunca ha experimentado el malestar de que la policía se lleve su carro remolcado ya que siempre tiene vigentes y en regla todos sus documentos legales, sin embargo, hace dos meses en una alcabala colocada en la avenida 16 (Guajira), un funcionario le solicitó "una colaboración".

"Siempre tengo mis papeles en regla porque sé como son las cosas aquí. Nunca me han llevado el carro remolcado pero sí me han parado muchas veces para pedirme los papeles y revisar el carro. Yo me pongo nerviosa aún sabiendo que tengo todo en orden y a veces se han aprovechado de eso. La otra vez por el centro, un funcionario como no pudo matraquearme me dijo: tienes todo en regla pero necesito que me des una colaboración. De verdad que quedé atónita ante semejante descaro", dijo.

"No tienen escrúpulos"

Duilio Medina, un ingeniero civil que reside en la zona norte de la ciudad, relató que el pasado mes de mayo, en un punto de control instalado en la avenida El Milagro, un oficial le exigió el pago de 20 dólares a cambio de no remolcarle el carro porque tenía su carta médica y la licencia de conducir vencida. Impotente y frustrado, tuvo que acceder a la pretensión del policía para que lo dejara ir.

"Hace unos cuatro meses me topé con unos de estos policías inescrupulosos en una alcabala colocada cerca del parque La Marina. Estaba consiente de que tenía mi licencia y carta médica vencida y por ello me tocaba ser sancionado, pero no extorsionado. Lo ideal es que me hubiera hecho una multa y luego sugerirme que actualizara mis documentos, pero por el contrario, lo que hizo fue quitarme mi dinero", comentó el ingeniero.

Noticia al Día