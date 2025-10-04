Investigan el homicidio de la detective del CICPC asesinada en La Concepción

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la delegación estadal Zulia, se encuentran investigando el asesinato de la detective Yessica Carolina Echeto, hecho ocurrido este viernes tres de octubre en el municipio Jesús Enrique Lossada.

La dama fue atacada a tiros cuando se encontraba junto a otra mujer identificada como Zuleidy Villalobos, quien al parecer era su cuñada y resultó herida durante el atentado. Se pudo conocer, de manera extraoficial, que Echeto tenía más de 20 años trabajando para el CICPC.

Tras el homicidio, se iniciaron las investigaciones de rigor para determinar el móvil del hecho, así como los responsables que lo planearon y ejecutaron. Yessica Carolina Echeto estaba adscrita al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) con sede en La Concepción, donde fungía como directora, la cual fue inaugurada el pasado 20 de julio del presente año.

Noticia al Día