Reportan extraña desaparición del zuliano Sergio Saúl Amaya mientras atravesaba El Darién para llegar a EE.UU

Un joven marabino, identificado como Sergio Saúl Amaya Pimiento, de 23 años de edad, desapareció en extrañas circunstancias durante su travesía por la selva de El Darién, para llegar a los Estados Unidos. Así lo dieron a conocer este domingo 17 de noviembre sus familiares, quienes se encuentran desesperados por saber el paradero del muchacho.

Su hermana Estefani Amaya, informó a Noticia al Día que Sergio salió de su domicilio ubicado en la urbanización Sabaneta de Maracaibo, el pasado primero de noviembre con destino a la ciudad de Medellín en Colombia. Iba con otras cuatro jóvenes que también viajaron hacia EE.UU.

En Medellín se encontró con un amigo suyo y al conformar un grupo de seis personas, al tercer día emprendieron la travesía por la peligrosa selva colombiana para llegar a la frontera con Panamá. Su hermana indicó que desde el cinco de noviembre perdió comunicación con el joven.

"Sabíamos que mi hermano al entrar a la selva iba a estar como tres días sin comunicarse con nosotros, pero el domingo 10 de noviembre, me llamó John, el amigo con el que se encontró en Medellín para irse a Estados Unidos y me dijo que Sergio había muerto de un infarto, pero mi familia no tiene ninguna prueba de que eso sea cierto", manifestó Estefani Amaya.

Estefani Amaya destacó que tras difunfir un video en sus redes sociales, en el cual expresa la desaparición de su hermano, recibió varios mensajes en los que le aseguraban que su hermano había sobrevivido al presunto ataque cardíaco y que logró caminar hasta un campamento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), establecido en un sector panameño, donde al parecer, recibió atención médica.

"John me dijo que le quitó los documentos personales a mi hermano Sergio y que se los había entregado a un señor de nombre Diniro García, en una comunidad indígena que se llama Bajo Chiquito, donde supuestamente le dio el infarto, pero nostros hicimos la investigación respectiva y nos dimos cuenta que eso no es verdad. Hoy nos dijeron que mi hermano había caminado y que estaba con vida en un campamento de la ONU, pero lo cierto del caso es que no sabemos nada sobre su paradero", acotó Estefani Amaya.

Noticia al Día / José Gregorio Flores