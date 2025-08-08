Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un incendio se desató en una acometida eléctrica subterránea en la calle Baldó de Caracas, la noche del 7 de agosto, específicamente en el sector Bello Monte bajo. Las llamas se propagaron hasta la superficie, afectando las Residencias Belloral.

El fuego alcanzó tres vehículos que estaban aparcados en la zona: dos carros y una moto. Además, un hombre de 67 años resultó herido. Según el reporte del cuerpo de Bomberos de Caracas, la víctima sufrió quemaduras en el rostro y el tórax, así como una fractura de clavícula a causa de una caída.

Los bomberos de Caracas acudieron al lugar para extinguir las llamas y controlar la situación. También brindaron los primeros auxilios al herido antes de trasladarlo al hospital Domingo Luciani.

Como consecuencia del incendio, varias zonas aledañas se vieron afectadas por cortes de energía, incluyendo Sabana Grande, Bello Monte, Colinas de Bello Monte y Las Mercedes.

En el sitio también se presentaron equipos de Corpoelec y el investigador de incendios del Cuerpo de Bomberos para iniciar las averiguaciones sobre el incidente.

Noticia al Día/UR