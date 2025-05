Habló el joven venezolano tragado por una ballena en Chile

Adrián Simancas, un técnico, programador y músico venezolano, compartía con su padre Dell una travesía en kayak por la Bahía del Águila, en el Estrecho de Magallanes, cuando una ballena jorobada lo "tragó" junto con su embarcación, pero lo "escupió" segundos después.

Toda la escena quedó grabada en la cámara del padre, quien en esa rápida escena quedó perplejo ante lo sucedido, sin entender lo que había pasado.

Luego de haber sido devuelto por el enorme cetáceo, Adrían enfrentó los micrófonos de la televisión chilena y compartió sus sensaciones del momento que se volvió viral.

"Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como, por un lado, y por encima… No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo… pensé que me había comido", comentó a TVN.

Por su parte, su padre, Meydell, señaló que "No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado", explicó.

Adrián y Meydell realizaban una travesía en packraft -una embarcación inflable diseñada para la exploración de aguas australes, cuando se toparon con la ballena y ocurrió la aterradora secuencia, que por fortuna para ambos, quedó en una gran anécdota. "Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez", sentenció el padre del joven tras el episodio.

La explicación científica de por qué el animal no tragó al joven señala que la garganta de esos cetáceos es estrecha, por lo que un humano no podría atravesarla, motivo por el cual, fue devuelto a la superficie.

