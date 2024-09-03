Sábado 27 de septiembre de 2025
Netflix dejará de funcionar en algunos televisores

Netflix anunció que está desarrollando mejoras en sus actualizaciones con el propósito de optimizar la navegación y la interacción de…

Por María Briceño

Foto: agencia
Netflix anunció que está desarrollando mejoras en sus actualizaciones con el propósito de optimizar la navegación y la interacción de los usuarios en la plataforma. Por esa razón, comunicó que los modelos fabricados en 2014 y versiones más antiguas, serán considerados “viejos” y no tendrán compatibilidad con la actualización necesaria de la aplicación para su funcionamiento.

Anteriormente, el límite afectaba a los televisores inteligentes fabricados entre 2011 y 2013. Con el nuevo anuncio, la familia de equipos del 2014 son los nuevos afectados.

La popular compañía de ‘streaming’ indicó que el objetivo es ofrecer la mejor interacción posible con la mayoría de usuarios y aprovechar el rendimiento de los televisores más modernos. De ese modo, explicaron que no pueden garantizar una experiencia adecuada a los nuevos estándares con los dispositivos de diez años atrás.

Qué hacer si ya no sirve Netflix en mi televisor inteligente

En caso de que su televisor sea uno de los modelos que entra en las restricciones por las nuevas actualizaciones de Netflix, existen alternativas para seguir disfrutando de la aplicación de series y películas que no requieren hacer la inversión de un televisor nuevo.

Existen una serie de accesorios que, conectados al televisor, permiten el funcionamiento de este tipo de aplicaciones de streaming y video en cualquier televisor, incluso con más de una década de fabricación:

  • El Chromecast de Google se conecta al puerto HDMI del televisor y a una fuente de electricidad. Luego, se configura a través de la aplicación Google Home en el teléfono. Es importante asegurarse de que el televisor esté conectado a la misma red wifi que el celular. Después, se descarga la aplicación de Netflix, se abre y se selecciona el ícono Cast para transmitir a través de Chromecast.
  • El Amazon Fire Stick funciona de manera similar. Se conecta al puerto HDMI y a una toma de corriente. Una vez conectado a internet, se siguen las instrucciones en pantalla, se descarga la aplicación de Netflix desde el menú de aplicaciones, y se inicia sesión para comenzar a ver el contenido.
  • Los dispositivos Roku también permiten acceder a todas las plataformas y canales de streaming. Se conectan al televisor a través de un puerto HDMI y a una fuente de energía, se configuran siguiendo las instrucciones para conectarse al wifi, y desde la pantalla principal se descarga y abre la aplicación de Netflix para disfrutar del contenido.
  • En caso de que no esté funcionando la aplicación de manera correcta y el modelo del televisor no sea parte del grupo de los afectados, Netflix sugirió algunas soluciones.
  • Lo principal es verificar que tenga actualizada la aplicación con la última versión posible. Por otro lado, es clave asegurarse de que el Smart TV esté conectado correctamente al wifi, y reiniciar el router si es necesario.

Lee también: 'Accidente' de Leonardo Padrón llega al primer lugar en Netflix

Noticia al Día/Información de El Pulzón


Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

