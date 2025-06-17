Accidente de gandola de combustible en San Francisco no dejó daños mayores

Cuando eran las 5:30 de la tarde de este martes 17 de junio, una gandola cargada de combustible sufrió un accidente en el municipio San Francisco, estado Zulia, lo que provocó el derrame de su carga.

En el material audiovisual difundido por el periodista Lenin Danieri, se observa que la unidad pertenece a PDVSA y se encuentra detenida sobre la vía, aparentemente en buen estado.

En el lugar se presentaron los bomberos de la zona, quienes realizaron las maniobras necesarias para contener el incidente y prevenir mayores riesgos.

Según Danieri, el combustible derramado cayó en una cañada cercana, lo que permitió que fluyera sin causar daños inmediatos ni poner en peligro a los habitantes del sector.

