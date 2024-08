¡Adiós! Daniela Larreal: Máxima referencia del ciclismo venezolano

La zuliana Daniela Larreal, máxima referencia para el ciclismo en Venezuela se inclinó hacia los deportes desde temprana edad y siguió los pasos de su padre, Daniel Larreal en el ciclismo., Aparte de sus éxitos deportivos es licenciada en Educación Física. Fue una de las atletas mejor formadas y de gran ranking en el mundo del ciclismo, gracias al gran talento que tenía en el deporte

Foto: Cortesía

La destacada pedalista de 49 años especialista en pruebas de pista, que participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó varias medallas en competiciones internacionales, fue encontrada muerta la noche del jueves 15 de agosto dentro de una vivienda en Las Vegas, Estados Unidos.

Foto: Cortesía

Hija de Daniel Larreal nacida bajo sol zuliano, la atleta a escrito su nombre en los libros más gloriosos del deporte del país. Una de las mejores ciclistas venezolanas. Su primer campeonato fueron los Juegos Centroamericanos de 1990 donde consiguió una medalla de plata. Participó en cinco Juegos Olímpicos: Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000. Atenas 2004 y Londres 2012.

Foto: Cortesía

En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 participó en las pruebas de velocidad y 500 metros contrarreloj. En la velocidad avanzó hasta cuartos de final donde fue derrotada por la australiana Michelle Ferris y acabó en la octava posición final que le valió un diploma olímpico.

El Diario Las Américas publicó un trabajo de Larreal, después que se conoció que la exciclista se fue a la ciudad de Miami (Florida) y denunció haber recibido amenazas de muerte que la obligaron abandonar Venezuela.

Foto: Cortesía

En esa oportunidad el Diario Las Américas publicó: "Yo no tengo por qué estar de taxista en Estados Unidos porque soy una atleta consagrada. Aquí he encontrado humillación y desprecio. No he tenido ni un solo día feliz aquí", dijo Larreal a Efe en conversación telefónica.

Trabajaba en un hotel

Según informaron medios internacionales, Daniela trabajaba en un hotel en Las Vegas, y en su momento también llegó a trabajar de Uber en los Estados Unidos y de las primeras investigaciones se dice que fue hallada sin vida dentro de su apartamento de manera extraoficial por causas desconocidas.

Por su parte, el Comité Olímpico Venezolano confirmó este viernes la muerte de la ciclista olímpica venezolana.

"La Junta Directiva del COV lamenta la partida de Daniela Larreal. Con una destacada trayectoria en el ciclismo de pista logró representarnos con honor en cinco Juegos Olímpicos, acumular cuatro diplomas olímpicos y triunfos que siempre nos llenaron de mucho orgullo", expresó el COV.

Con información Diario Las Américas y 2001