Martes 12 de agosto de 2025
Al Dia

Alcalde Di Martino rechaza aumento ilegal del pasaje en Maracaibo

“No hay ningún aumento autorizado. Hemos sostenido conversaciones, pero lo que se ha hecho es completamente arbitrario”, afirmó

Por Andrea Guerrero

Alcalde Di Martino rechaza aumento ilegal del pasaje en Maracaibo
Foto: NAD
Durante su juramentación como presidente del Consejo Local de Planificación Pública, en el Salón de Sesiones Jesús Enrique Lossada del Concejo Municipal, el alcalde Gian Carlo Di Martino se pronunció enérgicamente contra el incremento no autorizado de las tarifas del transporte público en la ciudad.

Di Martino denunció que algunos choferes están cobrando montos entre 50 y 60 bolívares en carritos por puesto, y 40 bolívares en autobuses, sin que exista aprobación oficial.

“No hay ningún aumento autorizado. Hemos sostenido conversaciones, pero lo que se ha hecho es completamente arbitrario”, afirmó.

El mandatario municipal señaló que la principal asociación de transportistas, que será parte del futuro Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma), no respalda este ajuste unilateral. En ese sentido, aseguró que se tomarán medidas correctivas.

“Cuando se aplican aumentos de esta forma, tanto el Imtcuma como la policía municipal deben intervenir, porque se vulneran los derechos de los ciudadanos y se rompe el orden jurídico”, enfatizó.

Recordó que cualquier modificación en las tarifas debe estar debidamente regulada y acordada conforme a las ordenanzas locales. “Todo ajuste debe basarse en lo posible y lo consensuado. En este caso, no se ha dado ninguna de esas condiciones”, subrayó.

Finalmente, Di Martino anunció que se desplegarán funcionarios encubiertos para monitorear el cumplimiento de las tarifas y prevenir abusos. “Vamos a montar policías de civil, y después no vengan con lamentos”, sentenció.

@enlanoticiaconindira

**Alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino Rechaza Aumento Unilateral del Pasaje y Anuncia Medidas de Control** El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, fijó una firme posición en contra del reciente aumento unilateral e instaurado en el pasaje del transporte público en la ciudad, calificando la medida como "arbitraria y no autorizada". Enérgico ante la situación, el mandatario municipal anunció la implementación de una serie de acciones contundentes destinadas a garantizar que los prestadores del servicio de transporte respeten la tarifa oficialmente establecida y debidamente aprobada. En este sentido, Di Martino informó que se desplegarán equipos de fiscalización tanto del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (IMTCUMA) como de la Policía de Maracaibo (Polimaracaibo). Estos equipos tendrán la tarea de verificar rigurosamente que los conductores cumplan con la tarifa vigente, evitando así cobros indebidos a los usuarios. Adicionalmente, el alcalde anunció que en las próximas horas sostendrá una reunión crucial con los representantes del sector transporte. El objetivo de este encuentro será buscar un punto de acuerdo que beneficie a todos los involucrados, siempre dentro del marco legal y de las normativas establecidas. En un claro mensaje a los transportistas, Di Martino advirtió: "Voy a montar un policía vestido de civil y si está cobrando un incremento no autorizado, será sancionado. Después, a llorar al valle". Con esta declaración, el alcalde enfatiza su determinación de hacer cumplir las regulaciones y proteger el bolsillo de los ciudadanos marabinos ante prácticas abusivas. #fypalcaldedimartino #aumentodepasaje #transpirtepublicomcbo

♬ sonido original – En la noticia con Indira

Noticia al Día

