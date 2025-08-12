Alcalde Di Martino rechaza aumento ilegal del pasaje en Maracaibo

Durante su juramentación como presidente del Consejo Local de Planificación Pública, en el Salón de Sesiones Jesús Enrique Lossada del Concejo Municipal, el alcalde Gian Carlo Di Martino se pronunció enérgicamente contra el incremento no autorizado de las tarifas del transporte público en la ciudad.

Di Martino denunció que algunos choferes están cobrando montos entre 50 y 60 bolívares en carritos por puesto, y 40 bolívares en autobuses, sin que exista aprobación oficial.

“No hay ningún aumento autorizado. Hemos sostenido conversaciones, pero lo que se ha hecho es completamente arbitrario”, afirmó.

El mandatario municipal señaló que la principal asociación de transportistas, que será parte del futuro Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma), no respalda este ajuste unilateral. En ese sentido, aseguró que se tomarán medidas correctivas.

“Cuando se aplican aumentos de esta forma, tanto el Imtcuma como la policía municipal deben intervenir, porque se vulneran los derechos de los ciudadanos y se rompe el orden jurídico”, enfatizó.

Recordó que cualquier modificación en las tarifas debe estar debidamente regulada y acordada conforme a las ordenanzas locales. “Todo ajuste debe basarse en lo posible y lo consensuado. En este caso, no se ha dado ninguna de esas condiciones”, subrayó.

Finalmente, Di Martino anunció que se desplegarán funcionarios encubiertos para monitorear el cumplimiento de las tarifas y prevenir abusos. “Vamos a montar policías de civil, y después no vengan con lamentos”, sentenció.

