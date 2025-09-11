Arquidiócesis de Maracaibo expresa solidaridad con familias afectadas por explosión en San Francisco

Tras la explosión e incendio registrados en el municipio San Francisco, que dejaron múltiples heridos y daños materiales en viviendas de la zona, la Arquidiócesis de Maracaibo emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su profunda consternación y cercanía espiritual con las familias afectadas.

El pronunciamiento, firmado por el arzobispo metropolitano Mons. José Luis Azuaje Ayala, destaca el dolor compartido por la comunidad eclesiástica ante la tragedia, al tiempo que hace un llamado a todas las parroquias de la ciudad a unirse en oración y solidaridad.

“Queremos expresar nuestra más sincera cercanía y solidaridad con todos aquellos que han sufrido daños físicos y también pérdidas materiales en sus viviendas”, señala el texto difundido por los canales oficiales de la Iglesia.

Asimismo, el arzobispo exhortó a los fieles a mantener la esperanza y a confiar en el consuelo de la Virgen de Chiquinquirá, patrona espiritual del pueblo zuliano. “La unión y la solidaridad son esenciales para sanar las heridas colectivas”, concluye el comunicado.

La tragedia ha generado una amplia movilización de organismos de seguridad, atención médica y voluntariado, mientras continúan las labores de evaluación en la zona afectada.

Noticia al Día / Arquidiócesis de Maracaibo