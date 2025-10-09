Gobernador Caldera entrega 100 nuevos transformadores

En un esfuerzo por avanzar en el Plan Estadal de Iluminación 2025 en el Zulia, el gobernador Luis Caldera formalizó este miércoles 8 de octubre la entrega de cien nuevos transformadores que serán distribuidos en nueve municipios de la entidad.

El acto de entrega se realizó en el Taller de Transformadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ubicado en el sector Amparo de Maracaibo. El gobernador Caldera estuvo acompañado por Edgar Monsalve, gerente territorial de Corpoelec en el Zulia, y Rafael Colmenárez, secretario de Energía Eléctrica del gobierno regional.

Desde allí, la autoridad regional informó que los nuevos equipos, con capacidades de 75, 50, 37.5 y 25 kVA, fueron enviados por el presidente Nicolás Maduro, a través del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y padrino del Zulia, Jorge Márquez.

Estos convertidores de electricidad se destinarán a los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Baralt, Valmore Rodríguez, La Cañada de Urdaneta, Rosario de Perijá, Machiques y Colón.

El secretario Colmenárez explicó que estos equipos son vitales para restablecer el servicio en zonas sin electricidad y para reemplazar transformadores dañados. "Ya comenzamos la instalación y en un plazo de cuatro a cinco días estarán todos dispuestos, cumpliendo la instrucción del gobernador Luis Caldera, en un trabajo que no se paraliza", afirmó Colmenárez.

Noticia al Día/Nota de prensa