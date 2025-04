Carlos Moreno revive los años 60 en Maracaibo entre "Amigos" que cantan sus éxitos y "Amantes" que aún lloran el despecho

Son mucho los zulianos que nacimos, crecimos y vivimos en los años 60, 70 que se niegan a olvidar los temas y sus intérpretes que fueron éxitos y disfrutaron los tiempos de farándula en la TV y la radio de la época, así como las presentaciones en vivo en los locales nocturnos que a más de uno le trae recuerdos con mucha nostalgia.

En esa década la capital zuliana se caracterizó por las excelentes discotecas donde las muchachas y muchachos disfrutaban bailar al ritmo de baladas, rock and rock, el twist, el punk, la música disco, rock latino, reggae, rock urbano, tecno pop, entre otros géneros, pero también de la música romántica con la que enfrentaba sus despechos amorosos.

Carlos Moreno con sus presentaciones personales en fiestas privadas y eventos especiales donde es contratado, sigue demostrando su condición de productor musical, compositor e interprete y mantiene viva esa época con sus melodías que una vez fueron éxito.

Fue una época que marcó un punto de inflexión en la historia de la música popular. En este período de efervescencia cultural y social, el Pop se convirtió en un poderoso vehículo de expresión, reflejando los cambios políticos, sociales y culturales que transformaban el mundo y a su vez un hermoso vehículo para expresar el amor. Así como Carlos Moreno se recuerda a Trino Mora, Ivo, Henry Stephen, entre otros venezolanos.

Los abuelos mantienen vivo como surgían los temas románticos que subían como la espuma y no había quien no dijera que en ese tiempo tenían que ser artistas de verdad-verdad para mantenerse en lo que se llamó "hit parade", que siguen activos y los que no, están en nuestros recuerdos.

Foto: Cortesía

Carlos Moreno es un músico de Maracaibo que desde temprana edad comenzó a mostrar sus cualidades musicales como guitarrista, cantante y compositor. En la segunda mitad de la década de los sesenta y principios de los setenta del siglo XX formó la agrupación Los Hippies y alcanzó un éxito con el tema "La Guerra Cruel".

Foto : Cortesía

Posteriormente, el grupo Elizabeth y en la primera mitad de la década de los setenta forma La Gran Fogata y alcanza reconocimiento nacional e internacional con cuatro discos grabados entre 1974 y 1978, dejando canciones que con el paso de los años se convirtieron en clásicos de la escena musical venezolana con temas tales como ´´Yo tratare de ayudarte´´, ´´Cuando me quieras´´, ´´Como un loco´´, ´´Serenata´´, ´´Hoy no quiero decir adiós.´´

Foto: Cortesía

En 1979 decide iniciar su carrera como solista con el álbum "Amigos y Amantes" (1979), al cual le siguen éxitos como Esta Noche (1980), El Amor Es Como Una Canción (1982), Como Siempre (1983) y Aquí Estoy Otra Vez (1989).

Estos álbumes confirman a Moreno como uno de los músicos más importantes surgidos en Venezuela. Con la Gran Fogata (1997) comparte su faceta artística de músico solista y la banda que mayor éxito le proporcionó en su carrera musical.

Nos toca el corazón de los maracuchos, un cantante de rock que cautivó al público de los años 60 y 70 y que a la fecha trae a la memoria aquellos años dorados en presentaciones particulares, cantando Amigos y Amantes, recordando a los amigos y sus despechos.

