Ciclón 08L provocó el fuerte coletazo de este lunes 4-Nov en el Zulia

Desde las 4:00 de la mañana, un fuerte aguacero azotó a Maracaibo, con ráfagas de viento y descargas eléctricas, de acuerdo a un reporte, las intensas precipitaciones de este lunes se debió a la circulación del potencial Ciclón 08L, que alerta en el caribe y podría convertirse en un huracán potente llamado Rafael. Sin embargo, este no representa peligro para el país.

El fuerte coletazo afectó no solo el Zulia y la cuenca del Lago de Maracaibo, sino que también, el golfo de Venezuela y los Andes.

Recientemente, el meteorólogo Luis Vargas, indicó que el potente Ciclón Tropical producirá lluvias y chaparrones de moderados a fuertes, acompañados de tormentas y fuertes vientos en el estado, hecho que se ha venido propiciando en los últimos días. Además, en áreas como los Andes, Llanos Occidentales y Centro Occidente.

