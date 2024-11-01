Martes 19 de agosto de 2025
¿Cómo moverte en carro por Maracaibo este viernes tras el encendido?

Con motivo del tradicional encendido de Bella Vista, varias calles y avenidas de Maracaibo tendrán el paso restringido mientras se…

Por A Vargas

¿Cómo moverte en carro por Maracaibo este viernes tras el encendido?
Foto: NAD
Con motivo del tradicional encendido de Bella Vista, varias calles y avenidas de Maracaibo tendrán el paso restringido mientras se realiza el evento inaugural.

Recordemos que la gobernación del Zulia informó sobre las vías que se habilitarán para el transito controlado de vehículos luego de finalizar el acto de apertura.

"Una vez inaugurado el encendido de Bella Vista y culminado el recorrido por parte de las autoridades, se habilitarán o abrirán ( de manera controlada) las siguientes intersecciones: Calle 61 (Universidad), Calle 67 Cecilio Acosta, Calle72 y 85 (Falcón)", publicaron en sus redes sociales.

Igualmente, se habilitará la avenida 8 Santa Rita como un estacionamiento controlado de vehículos, para el disfrute de la familia zuliana.

También se debe tener presente que así estará organizado el cierre de las calles a partir de las tres de la tarde:

Cierre total:

Avenida Bella Vista desde la plaza El Ángel hasta la calle 93 Padilla.

Cierres parciales:

Calle 78 (Dr. Portillo). Entre avenidas 3Y y 9. Habrá estacionamiento público controlado y se habilitará el estacionamiento de la Super Tienda Latino en Bella Vista.

Calle 77 (5 de Julio). Desde la avenida Bella Vista hasta la avenida 10.

Avenida 9. Entre calles 77 y 76, y calle 76 entre avenidas 9 y 8 (Santa Rita). Habrá estacionamiento público controlado y se habilitará el estacionamiento del antiguo Bingo Maracaibo.

Calle 57. Entre el estacionamiento de PDVSA hasta el antiguo cine Uairén, donde se contará con estacionamiento público controlado.

Cuadrante de la antigua prefectura de Olegario Villalobos. También habrá estacionamiento público controlado.

Avenida 2 (El Milagro). Entre calle 61 (Universidad) y parque La Marina.

