"¡Diooos mío!": Los carritos de la C2 ya cobran 70 bolívares

Los conductores de transporte público en Maracaibo, cobran taridas superiores a las establecidas oficialmente en Gaceta, generando molestias y quejas entre los usuarios, quienes lo tildan de injusto y arbitrario.

En los últimos meses, el pasaje pasó de 20 bolívares a 25, de 25 a 30, de 30 a 40 y hasta la fecha aún sigue en asenso tanto, que una usuaria indicó que los carritos de la Circunvalación 2 están cobrando 70 bolívares.

Los transportistas argumentan que el aumento del precio de la divisa extranjera que circula en el país y el costo de la gasolina los obliga a cobrar más para cubrir los gastos operativos y el mantenimiento de sus unidades. Señalan que el subsidio de combustible que reciben es insuficiente para cubrir sus necesidades. Por lo que expresan su molestia ante el cobro excesivo y la falta de control por parte de las autoridades.

Noticia al Día