El llamado desesperado de Andrés Flores a punto de perder su pierna izquierda en el HGS

Andrés Flores tiene más de una semana recluido en la sala de emergencias del hospital General del Sur en el municipio San Francisco. Presenta una infección en el tobillo izquierdo que por no tratarse adecuadamente, se le extendió hasta la altura de la zona pélvica, gangrenando toda su pierna.

Se encuentra acostado en una camilla, desnudo con una sábana que apenas le cubre la mitad de su cuerpo, con su pierna que no deja de segregar pus con sangre. Sus familiares no entienden porqué luego de ocho días hospitalizado, el personal médico de esa institución no procede con la operación.

Su hermano, José Flores asegura que se han comprado todos los insumos que el paciente necesita para que lo intervengan, pero hasta la fecha ningún médico le ha dado una respuesta satisfactoria. Sostiene que si no le amputan la pierna esta misma semana, podría infectar todo el recinto hospitalario.

"Mi hermano ingresó a este hospital el lunes pasado y desde entonces lo único que han hecho, tanto los médicos como las enfermeras, es revisarlo y mandar a comprar medicinas e insumos, pero no han dicho nada de operarlo. Yo tengo miedo de que esa pierna se le explote de la infección, porque no deja de segregar sangre y pus. Queremos que nos ayuden porque él se está pudriendo", dijo su hermano.

Noticia al Día / José Gregorio Flores