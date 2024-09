El Síndrome de Kempe, conocido también como “Síndrome del Niño Maltratado”, en referencia a todos los abusos físicos, sexuales, emocionales y negligencias de los padres o tutores.

En 1962 Henry Kempe -un doctor estadounidense- publicó un artículo describiendo lo que llamó "El Síndrome del Niño Maltratado" que, según dijo, han estado ignorando durante años.

"Potencialmente, todos podemos golpear a nuestros hijos y todos nos enojamos con nuestros bebés de tanto en tanto…", señaló Kempe.

La doctora Maruja Mora de Peña, Jefa de la Emergencia Pediátrica, del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) explicó que todos los casos que asisten a la institución llegan por alguna enfermedad; pero luego del examen físico y el interrogatorio al familiar o cuidador, nos encontramos con diferente formas de maltrato en el menor”.

Continuó señalando "tenemos casos de niños que llegan acá y lamentablemente fallecen; y al realizar su acta de defunción, nos encontramos que no tienen documentos de identidad, lo cual es un derecho del niño y ya allí hay un maltrato”, sentenció.

Explicó la doctora Maruja, que para esta institución y el personal médico, la prioridad es garantizar y abordar todos los aspectos si tienen algún problema de salud; luego en conjunto con el Servicio de Trabajo Social y los entes legales que hacen vida en la institución, se hace el acompañamiento e intervención para tomar los canales legales y actuar a favor de cada niño”, agregó.

Síntomas que presenta el menor

Detalló la pediatra los síntomas presentes "se deben tener en cuenta las alarmas y señales que muestras los niños y actuar a tiempo, ya que los maltratos puede ir desde: no tener un núcleo familiar estable, no recibir alimentación adecuada y no ser vacunados; y a esto se le suman, aquellos pequeños que están al cuidado de adultos que no se responsabilizan como debe ser”.

Dijo, que cuando lamentablemente llegan a ser abusados psicológica y sexualmente en la edad escolar, es notorio en ellos: los problemas alimenticios, la falta a clases de forma reiterada, los cambios en el desarrollo físico, emocional e intelectual del menor”.

Otro factor para empeorar la situación ha sido la emigración de padres, los cuales han dejado a los niños solos o con diferentes personas, en este aparte la pediatra enfatizó “ya sean familiares o no, es importante tomar conciencia de quiénes quedan a cargo de ellos por la causa que fuera, es su responsabilidad velar por la seguridad, hasta que llegue a la adultez y pueda valerse por sí mismo”.

IDENNA-Zulia tiene sede en el SAHUM

En las instalaciones del SAHUM existe el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) dicha institución es el ente rector, que complementa el trabajo que se realiza dentro del hospital, siendo garantes de salvaguardar los derechos de cada niño, abocándose a los artículos: 41 en sus 2 párrafos y el artículo 42 de la Ley Orgánica, Para La Protección del Niño Niña y Adolescente.

El abogado Wilmer Quintero, es el encargado de la oficina delegada del IDENNA-Zulia con sede en nuestra institución, quien informó "a nuestras oficinas llegan constantemente casos de niños con maltratos físicos y verbales; repercutiendo en daños psicológicos, provocadas por adultos; y en muchos casos, son personas cercanas a su entorno”.

Para finalizar, la Jeja de la Emergencia Pediátrica insistió en la necesidad de proteger y ofrecer entornos apropiados, que garantice que los niños crezcan y se desarrollen física y emocionalmente como seres humanos seguros y capaces de llevar una vida feliz.

