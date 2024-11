Gobernador Rosales inaugura los trabajos de construcción, recuperación y modernización vial del barrio “Francisco de Miranda"

El gobernador Manuel Rosales Guerrero entregó, este martes 12 de noviembre, a la comunidad la primera fase de la recuperación vial del barrio "Francisco de Miranda", específicamente la avenida 63 con calle 80A, parroquia "Raúl Leoni", al lado del Centro Comercial Galerías.

"Hoy entregamos esta primera fase de la construcción, recuperación y modernizacion de esta obra a la comunidad, a los vecinos, empresarios y comerciantes, porque esta es una zona muy comercial", expresó.

Explicó que los alcances de esta primera fase contemplan la construcción de colector, redes de aguas blancas y servidas, drenajes, aceras, brocales, demarcación e iluminación.

"Estos trabajos iniciales parten del barrio "Francisco de Miranda", uno de los más importantes de Maracaibo y vienen a cambiar el rostro, la calidad de vida de esta zona que estuvo abandonada por décadas", indicó.

Y agregó: "Hoy entrego está primera fase. He dicho que no hago inauguraciones; entrego a los vecinos las obras para que las cuiden, sobre todo de los botes de aguas blancas o romper la calle por cualquier motivo, tomar previsiones para que no se roben las tapas de las bocas de visita y colectores, cuidar las luminarias. Está en manos de la comunidad cuidar lo que hacemos".

Resaltó que más adelante la Gobernación del Zulia iniciará la segunda fase de estos trabajos que involucran a las avenidas 63A, 64 y 67 del barrio "Francisco de Miranda".

Noticia al Día / Nota de prensa