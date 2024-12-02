La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) anunció este lunes 2 de diciembre la activación de agua por tubería en la zona norte de Maracaibo

Los sectores que se encuentran disfrutando del servicio son: Canta Claro, El Doral Norte, El Portal Rosal Sur, Isla Dorada, La Paragua, Las Camelias Montebello, Canaima Canchancha Villa El Bosque, Naranjal

California, La Guaireña, La Picola, La Trinidad, La Corubas, Las Delicias, Las Tarabas Llano Alto,Loma Linda, Los Jardines, Urb. Mara Norte, Monteclaro, San Jacinto, Viento Norte, Villa Delicias Ziruma.

También llegó en El Parque, El Pilar, Alto del Pilar Pilarcito Ricaurte, La Muchachera La paragüita Las Cuarentas, Las Naciones Las Tarabas, Lomitas del Zulia, Ciudadela Faria, Nueva Democracia, 23 de Marzo, El Cují, La Esperanza, Las Vistas, Mirta Fonseca Motocross.

En los hospitales disfrutan Adolfo pons, Hospital Militar CDI San Jacinto y Especialidades Pediátricas.



Noticia al Día / Hidrolago