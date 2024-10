La Avenida Bella vista de Maracaibo, una de las principales vías de la ciudad, ya se prepara para la llegada de la Feria de la Chinita y la época navideña, respectivamente. Estas festividades son sinónimo de júbilo y gozo para los marabinos.

Sin embargo, unos cuantos huecos en la calle, cerca de la Plaza el Ángel, esperan con paciencia la celebración religiosa y decembrina, con la incertidumbre de no saber si llegarán hasta esas fechas.

Estos huecos, resignados a seguir existiendo mientras no reciban reparaciones, observan todos los días a los vehículos pasar muy de cerca. Autos, buses, motos, incluso bicicletas; todos hacen un gran esfuerzo para no tropezarse con estos huecos. Los conductores tienen mucha consideración, porque "respetan" tanto a los huecos que se hacen a un lado para no lastimarlos (o lastimarse ellos).

Además, no todo es negativo, pues el tener que esquivar los huecos de diferentes tamaños para prevenir un accidente de tránsito, los conductores mejoran sus reflejos al volante y se fomenta la conducción responsable, al menos, en esta avenida en particular. Ya sobre los demás huecos de las otras avenidas, eso es otro tema.

Sobre el origen de estas agradables y para nada problemáticas deformaciones de asfalto, no se tiene mucha certeza, pero se sabe que los huecos de la avenida Bella Vista se originaron con el paso del tiempo, fuertes lluvias y falta de mantenimiento de las calles.

La Feria de la Chinita

En cuanto a celebración religiosa, cada 18 de noviembre la Feria de la Chinita llega con músicas tradicionales y el famoso alumbrado en Bella Vista, que busca encantar a los zulianos y visitantes que vengan de distintas partes del país o incluso, visitantes extranjeros.

En la famosa plaza, uno de los atractivos más llamativos sin duda es la enorme estructura con la silueta de un ángel que ilumina, logrando verse a una gran distancia.

Ya se están colocando las primeras lucecitas, mientras que los huecos de las calles continúan ahí, solos y esperanzados de que, algún día, alguien podrá ayudarlos en su reparación, ya que están cansados de la indiferencia de los carros y de todos los vehículos de la ciudad, que están más atentos de las luces de la feria y las gaitas populares, en vez de rescatarlos .

Ante todo esto, surge la pregunta: ¿Llegarán a La Feria estos huecos cerca del Ángel de Bella Vista, o serán tapados antes del 18 de noviembre?

Pedro Gómez/Pasante

Noticia al Día