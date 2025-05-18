Este sábado 17 de mayo, en el corazón de El Moján, el gobernador del Zulia y aspirante a la reelección, Manuel Rosales, realizó su cierre de campaña en el municipio Mara.

"Se alborotó el municipio Mara, y esto está ocurriendo en toda Venezuela. Los aires de participación se sienten. Esto es apoteósico" exclamó Rosales.

Aseguró que: "El Zulia quiere seguir por este camino que nos conducirá a la prosperidad. El Zulia no quiere saber nada de los tiempos malos que vivimos hasta el 2021”, sostuvo.

Rosales recorrió desde la plaza San Rafael Arcángel y siguió por a lo largo de la avenida principal de la capital del municipio Mara hasta la plaza El Calvario, de la avenida 3.

Al terminar de su recorrido, Rosales regresó a Maracaibo para atender importantes reuniones de trabajo.

Noticia al Día / Nota de prensa